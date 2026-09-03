Análisis previo a participación de Kast en Foro de Madrid: De La Fuente y Arellano en Segundo Piso

En Segundo Piso, Gloria de la Fuente, exsubsecretaria de Relaciones Exteriores y académica de la Escuela de Gobierno UC, y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, conversaron sobre los desafíos internacionales del Gobierno del presidente José Antonio Kast, a propósito del Foro de Madrid y las tensiones con Argentina por la soberanía del Estrecho de Magallanes.