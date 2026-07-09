¿Acuerdos o confrontación?: De la Fuente y Arellano analizan el escenario político en Segundo Piso

En Segundo Piso, Gloria de la Fuente, exsubsecretaria de Relaciones Exteriores y académica de la Escuela de Gobierno UC, y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, analizaron las negociaciones entre el Gobierno y la oposición por la mega reforma, las divisiones al interior del Partido Socialista y el acuerdo alcanzado con el PPD. Además, abordaron los desafíos para construir mayorías en un escenario político cada vez más polarizado.