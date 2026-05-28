La apuesta de la Cuenta Pública de Kast: Arellano y De la Fuente cuestionan timing legislativo en Segundo Piso

En un nuevo capítulo de Segundo Piso, el vicedecano de la Facultad de Gobierno UDD, Rodrigo Arellano, y la exsubsecretaria de RR.EE., Gloria de la Fuente, analizaron el timing de la acusación constitucional que tendría lugar contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y abordaron las afectaciones que esta acción podría tener de cara a la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast.