Arellano y De la Fuente en Segundo Piso: ¿Qué pasará en el Congreso tras ingreso de ley miscelánea?

El vicedecano de la facultad de Gobierno UDD, Rodrigo Arellano, y la exsubsecretaria de RR.EE., Gloria de la Fuente, conversaron en Segundo Piso sobre el escenario legislativo tras la firma de la ley miscelánea, del gobierno de José Antonio Kast. Asimismo, abordaron el retiro de apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU y el sumario a los funcionarios de la embajada de Chile ante Naciones Unidas por seguir haciendo gestiones en favor de la exmandataria.