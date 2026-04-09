El Análisis Político, con Rodrigo Bravo

Segundo Piso | Especialistas por efecto político de agresión a ministra de Ciencias: “Vino como anillo al dedo”

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En un nuevo capítulo de Segundo Piso, el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, Rodrigo Arellano, y el gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, Ignacio Imas, analizaron los efectos políticos de la agresión contra la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao.