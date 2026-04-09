Segundo Piso | Especialistas por efecto político de agresión a ministra de Ciencias: “Vino como anillo al dedo”

En un nuevo capítulo de Segundo Piso, el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, Rodrigo Arellano, y el gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, Ignacio Imas, analizaron los efectos políticos de la agresión contra la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao.

🎙️#SegundoPiso | Ignacio Imas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginaccion, tras agresión a ministra de Ciencias en UACh:

“Pierden las oposiciones de izquierda, sobre todo con estos proyectos de ley de Escuelas Protegidas, no le da espacio para cuestionar el proyecto”. pic.twitter.com/bN9poPPvFF

— Radio Infinita (@InfinitaFM) April 9, 2026