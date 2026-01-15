“Están tomando distancia de lo que se jactaban”: Juan Manuel Astorga por desmarque del gobierno de la Ley Naín-Retamal

En una nueva editorial, Juan Manuel Astorga abordó el quiebre en el bloque oficialista luego de que el Partido Socialista (PS) cortara las relaciones con el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) tras sus críticas por haber apoyado la Ley Naín-Retamal.

Fue en conversación con Tolerancia Cero donde el presidente Gabriel Boric se desmarcó de la Ley Naín-Retamal, señalando que “no es una iniciativa del gobierno”, sino una fusión de diversas iniciativas parlamentarias que el gobierno apoyó tras una serie de asesinatos de Carabineros.

Al respecto, el conductor de Ahora Es Cuando sostuvo que los dichos del mandatario “dejó boquiabiertos” a los parlamentarios socialistas. Asimismo, agregó que desde el Ejecutivo “están empezando a tomar distancia de una cosa de la que se jactaban”.