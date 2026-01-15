El Análisis Político: Así fue la reunión entre Carter y Kast por el Ministerio de Seguridad
En un nuevo capítulo de El Análisis Político, Rodrigo Bravo abordó lo que está pasando al interior del equipo del presidente electo José Antonio Kast tras la negativa del Partido Nacional Libertario -liderado por el diputado Johannes Kaiser- de participar en el gobierno. Esto, en el marco de la conformación del gabinete antes del 11 de marzo. Asimismo, se refirió al posible rol que podría ocupar el exalcalde de La Florida y senador electo por La Araucanía, Rodolfo Carter, en la administración del republicano.