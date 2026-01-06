El Análisis Político: José Antonio Kast es proclamado como Presidente electo

En un nuevo capítulo de El Análisis Político, Rodrigo Bravo abordó la proclamación de José Antonio Kast como Presidente electo, en una ceremonia realizada en la sede del Tricel y que contó con la presencia de las máximas autoridades del Senado, la Cámara de Diputados y el Poder Judicial, además de representantes de distintas instituciones públicas como el Banco Central y Carabineros. No obstante, respecto de los partidos políticos, se notó la ausencia del PC y del FA.