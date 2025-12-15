El Análisis Político: ¿Cómo será el gabinete de José Antonio Kast?
En un nuevo capítulo de El Análisis Político, Rodrigo Bravo abordó, junto a Cristián Monckeberg, expresidente de Renovación Nacional, y Natalia Piergentili, expresidenta del PPD, el aplastante triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial con el 58,16% de los votos ante el 41,84% de Jeannette Jara.
🎙️#AhoraEsCuando | Cristián Monckeberg, expresidente de RN:
“Se planteó la idea de las dos almas (en el gobierno de Boric) y eso nunca resultó, nunca cuajó y hasta el día de hoy se pelan”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/XJFyyoYVUn
🎙️#AhoraEsCuando | Rodrigo Bravo, editor político de Mega, y posible conformación del gabinete de Kast:
“Suena tanto la posibilidad de que Rosanna Costa sea la ministra de Hacienda, sería la primera en la historia”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/BKK0K7GMzo
