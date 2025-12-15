El Análisis Político, con Rodrigo Bravo

El Análisis Político: ¿Cómo será el gabinete de José Antonio Kast?

Imagen principal

En un nuevo capítulo de El Análisis Político, Rodrigo Bravo abordó, junto a Cristián Monckeberg, expresidente de Renovación Nacional, y Natalia Piergentili, expresidenta del PPD, el aplastante triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial con el 58,16% de los votos ante el 41,84% de Jeannette Jara.