El Análisis Político: PDG amenaza con hacerle la vida imposible a Kast en un eventual gobierno
En un nuevo capítulo de El Análisis Político, Rodrigo Bravo abordó las declaraciones de la diputada Pamela Jiles (PDG) en contra de José Antonio Kast, quien dijo que “(al republicano) le va a ir probablemente bastante mal porque va a tener un Congreso complicadísimo donde estaré yo, seguramente haciéndole la vida imposible”.
Asimismo, el editor político de Mega se refirió al apoyo de la familia Piñera Morel al candidato Kast de cara al balotaje de diciembre.