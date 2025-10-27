El Análisis Político: ¿Quién ganó el segundo debate presidencial?

En un nuevo capítulo de El Análisis Político, Rodrigo Bravo abordó los resultados de la última encuesta Cadem que reveló la candidata oficialista Jeannette Jara tomó distancia de José Antonio Kast (20%) y se mantiene liderando con 27% en el escenario de primera vuelta. Por su parte, el nacional libertario Johannes Kaiser obtuvo un 14% de las preferencias desplazando a Evelyn Matthei (13%) del tercer lugar.

Asimismo, el editor político de Mega y conductor de Con Permiso En Infinita analizó el segundo debate presidencial televisado que contó con la participación de los ocho candidatos a La Moneda.