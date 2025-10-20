El Análisis Político: Mayne-Nicholls empataría a Jara en segunda vuelta según Cadem
En un nuevo capítulo de El Análisis Político, Rodrigo Bravo abordó los resultados de la última encuesta de Plaza Pública Cadem, la cual reveló que la candidata oficialista Jeannette Jara sigue liderando las preferencias en primera vuelta (26%), seguida por el republicano José Antonio Kast (22%) y la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei (14%).
Sin embargo, en una eventual segunda vuelta la candidata del Pacto Unidad por Chile perdería ante Kast, (49% vs 33%), Matthei (48% vs 30%), Franco Parisi (40% vs 33%) y Johannes Kaiser (40% vs 35%).