El Análisis Político: A un mes de las elecciones anuncian AC contra ministro Pardow

En un nuevo capítulo de El Análisis Político, Rodrigo Bravo abordó el error de cálculo en las cuentas de la luz que complica al ministro de Energía, Diego Pardow, tras el anuncio de la UDI y Republicanos de presentar una acusación constitucional en su contra. Asimismo, el editor político de Mega dijo que esta situación “pone en jaque la candidatura de Jeannette Jara”.

https://open.spotify.com/episode/3gNvOkWcXsWaweh759kCZ1?si=-qz-Ng7TSJ6KLYPea5dlbw