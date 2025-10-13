El Análisis Político: Los candidatos presidenciales se enfrentan en Enade 2025

En un nuevo capítulo de El Análisis Político, Rodrigo Bravo abordó el escenario previo al Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, organizado por Icare Chile, en que participarán los candidatos presidenciales. Asimismo, detalló los resultados de la última encuesta de Plaza Pública Cadem, que reveló que la carta oficialista Jeannette Jara continúa liderando la carrera en la primera vuelta con 28%, seguida por el republicano José Antonio Kast con un 23%. En tanto, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se mantiene tercera con 14%.