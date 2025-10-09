El Análisis Político: Tohá tensiona a la izquierda al decir que “le tiene alergia” a la policía

En un nuevo capítulo de El Análisis Político, Rodrigo Bravo se refirió a los dichos de la exministra del Interior y exprecandidata presidencial, Carolina Tohá, en medio de una charla en París, donde señaló que la izquierda “le tiene alergia” a la policía y al orden público. Asimismo, el editor político de Mega abordó la situación de Daniel Jadue, luego de que la justicia acogiera la solicitud de su defensa y reabriera la investigación en su contra, dejando abierta la posibilidad de que vuelva a estar habilitado para la carrera parlamentaria.