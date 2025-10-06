El Análisis Político: Jeannette Jara presenta su programa de gobierno

En un nuevo capítulo de El Análisis Político, Rodrigo Bravo abordó el programa de gobierno presentado por la candidata oficialista, Jeannette Jara, que contiene más de 380 medidas. Asimismo, el editor político de Mega analizó los resultados de la última encuesta Cadem, que mostraron que Jara lidera la carrera a La Moneda con 27%, la sigue el republicano José Antonio Kast (23%) y la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con 15% (-2 ptos).