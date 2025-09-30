El Análisis Político: Aprueban multa por no sufragar y restricción al voto extranjero

En un nuevo capítulo de El Análisis Político, Rodrigo Bravo abordó la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que fija una multa para los ciudadanos que no voten en las elecciones presidenciales y parlamentarias. La sanción va entre los 34 mil pesos hasta los 103 mil pesos. Asimismo, se refirió a la aprobación del proyecto que restringe la votación de personas extranjeros: podrán votar los extranjeros avecindados en Chile por más de 10 años ininterrumpidos, lo que entrará en vigencia a partir del 2026.