El Análisis Político: Kast anota sexta baja consecutiva según Cadem

En un nuevo capítulo de El Análisis Político, Rodrigo Bravo abordó los resultados de la última encuesta de Plaza Pública Cadem, la cual reveló que la candidata oficialista, Jeannette Jara, sigue liderando la primera vuelta con 26% y es seguida por el republicano José Antonio Kast con 23%. En tercer lugar aparece la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con un 17% y, el cuarto lugar, fue tomado por el nacional libertario, Johannes Kaiser (11%), superando al PDG, Franco Parisi (9%).