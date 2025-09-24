El Análisis Político: El presidente Boric complica a la derecha con postulación de Bachelet a la ONU

El presidente Gabriel Boric confirmó durante su última alocución ante las Naciones Unidas lo que varios especulaban: La postulación de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU como sucesora de Antonio Guterres.

En ‘El Análisis Político’, Rodrigo Bravo señaló cómo esta movida complica seriamente a la derecha. Esto porque la oposición ahora se enfrenta a la dicotomía de apoyar al presidente Boric y a una expresidenta de izquierda con altos índices de aprobación ciudadana, o rechazar la candidatura histórica de una chilena a un importante cargo internacional.

¿Cómo reaccionaron los candidatos presidenciales del bloque de derecha? Lo comentamos junto a Juan Manuel Astorga.