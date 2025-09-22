El Análisis Político: Kast cede terreno en la encuesta Cadem

En la nueva versión de la encuesta Plaza Pública Cadem, la candidata presidencial de la izquierda, Jeannette Jara, se mantiene en primer lugar de las preferencias para la primera vuelta, manteniendo el 26% que ha sido una relativa constante en las últimas semanas.

Detrás la sigue José Antonio Kast con 24%, 1 punto menos que la semana pasada. Si bien la baja del Republicano no fue significativa, si acumula una pérdida de respaldo de 6 puntos en 2 meses.

¿Cómo pretenden quienes no están en el primer lugar de las encuestas recuperar terreno? Lo adelanta Rodrigo Bravo en ‘El Análisis Político’.