El Análisis Político: Desbordes apunta a “gusto personal” del Presidente en inauguración de Fiestas Patrias

En un nuevo capítulo de El Análisis Político, Rodrigo Bravo se refirió a la polémica entre el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y el Presidente de la República, Gabriel Boric, en torno a la inauguración de las Fiestas Patrias en la Pampilla de Coquimbo y no en el Parque O’Higgins como tradicionalmente se ha hecho. Fue en conversación con Ahora Es Cuando de Infinita, donde el jefe comunal sostuvo que el mandatario “se equivocó” y apuntó a un “gustito personal” por parte de jefe de Estado.