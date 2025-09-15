El Análisis Político: Mientras Jara y Kast caen levemente, Matthei repunta según Cadem

En un nuevo capítulo de El Análisis Político, Rodrigo Bravo abordó los resultados de la última encuesta Cadem que registró una leve caída de la candidata oficialista, Jeannette Jara (26%), y del republicano José Antonio Kast (25%), y, por otra parte, un repunte de dos puntos de la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, que llegó a un 18%, tras el primer debate presidencial televisado.

El editor político de Mega también se refirió a la decisión del Tricel de inhabilitar al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a ser candidato a diputado por el distrito 9, la defensa del Partido Comunista (PC) y la toma de distancia por parte de Jeannette Jara.

Asimismo, Bravo abordó lo que fue la entrevista del fin de semana, publicada por el medio La Tercera. Se trata de la primera declaración del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a casi un año de la denuncia en su contra por violación y abuso sexual.