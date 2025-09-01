El Análisis Político: Kast lidera, Jara lo sigue y Matthei se estanca según encuestas
En un nuevo capítulo de El Análisis Político, Rodrigo Bravo abordó la tendencia que han marcado las encuestas durante el mes de agosto. Según la última Cadem, en escenario de primera vuelta, el republicano José Antonio Kast alcanza el 27%, seguido, en un empate estadístico, por la candidata oficialista, Jeannette Jara, con 26%. Mientras tanto, la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se mantiene tercera con 14%.