El Análisis Político: Nuevas figuras se suman a los equipos de los candidatos presidenciales

En un nuevo capítulo de El Análisis Político, Rodrigo Bravo abordó los resultados de la última encuesta de Plaza Pública Cadem, que muestra a un fuerte José Antonio Kast (Republicano) con un 28%, seguido de cerca por la carta oficialista, Jeannette Jara, con 27%, mientras que la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei se mantiene tercera con un 14%. Asimismo, el editor político de Mega analizó las nuevas incorporaciones a los equipos de los distintos candidatos presidenciales.