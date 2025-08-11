El Análisis Político: Kaiser y Matthei apuntan contra Kast

En un nuevo capítulo de El Análisis Político, Rodrigo Bravo abordó la carrera presidencial a raíz de los últimos resultados de la encuesta Cadem que reveló que el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, lidera las preferencias en primera vuelta con un 28%, seguido por la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, quien cayó cinco puntos (26%). Mientras tanto, la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, vuelve al tercer lugar (16%).

Asimismo, el editor político de Mega se refirió a los dichos contra Kast por parte del diputado y candidato libertario, Johannes Kaiser, y Matthei.