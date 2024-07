El Análisis Político: La trampa en el reajuste al precio del voto

En un nuevo capítulo de ‘El Análisis Político‘, Rodrigo Bravo abordó la discusión en el Congreso sobre el proyecto que perfecciona el sistema electoral y permite realizar las elecciones municipales de octubre en dos días, a raíz de las discrepancias que han surgido entre ambas cámaras.

El día de ayer, martes 2 de julio, la Sala del Senado rechazó, por unanimidad, las modificaciones que aprobó la Cámara de Diputados, en concreto, la eliminación de la multa por no asistir a votar y el ajuste de la devolución de votos que fue rebajado de $1.500 a $975 por cada uno. Al respecto, Bravo apuntó a que “multa y trampa a la vez todo lo que está pasando en el Congreso”. Esto, ya que si bien en un inicio uno lo veía como una “pataleta”, en este caso “hay un argumentación detrás que la están sosteniendo, es decir, no fue solamente una puesta en escena en la Cámara de Diputados, sino que aquí hay una coordinación bastante transversal de algún grupo de parlamentarios para intentar frenar la reducción del voto”.

A su juicio, lo que está ocurriendo actualmente en el Congreso consiste en que “se aprueba eliminar la multa; sin multa, es voto voluntario; con voto voluntario por qué habría entonces que reducir el precio del voto al momento de reincorporar los gastos. Esto, al final de cuentas, apunta 100% a eso, no solamente a que las multas son muy altas, a que uno no puede poner sanciones mayores que otro tipo de delitos, sino que todo lleva a que finalmente no se reduzca la multa como no se reduzca el precio de la devolución del pago del voto”.