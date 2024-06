El Análisis Político: Subsidio a la luz, ¿El nuevo 10%?

En un nuevo capítulo de ‘El Análisis Político‘, Rodrigo Bravo abordó la tan anunciada alza de las cuentas de la luz y el hecho que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se abriera a la posibilidad de aumentar el subsidio, contemplado en la Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas. Por otro lado, también abordó la polémica de la llamada “narcopolítica”.

Respecto al incremento en las tarifas eléctricas, que se habían mantenido congeladas desde el estallido social de 2019, que ha sido criticado por ciertas figuras políticas, Bravo destacó que “es bien complicado para La Moneda enfrentar este tema, uno desde la seriedad y los números, creo que no hay ninguna duda que el frenazo de esto el año 2022 tiene sus consecuencias y creo que no hay nadie que pueda defender que no es necesario el alza de las cuentas de la luz”. Sin embargo, aunque pueda sonar exagerado, Bravo apuntó a que “empieza a parecerse un poquito al 10% en términos económicos, y al CAE, en términos políticos y económicos”.

En cuanto al subsidio, dirigido al 40% de la población más pobre del país, Bravo señaló que “es una medida que, sin duda, el Gobierno pensó primero que iba a ser de una popularidad que iba a arrasar, el que existiera este subsidio, pero tal cual como ha pasado en muchas medidas, fue cosa de minutos que se provocara una arremetida parlamentaria para incrementar ese subsidio”.

La “Narcopolítica”

Pasando a otro tema, Bravo también se refirió a la polémica instaurada por la alcaldesa de Providencia y carta presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, quien acusó que hay ciertos políticos que se financian con platas narco y, tras lo cual, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, cuestionó sus dichos y le planteó si es que estaba dispuesta a apoyar el proyecto que busca levantar el secreto bancario.