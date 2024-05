El Análisis Político: La formalización de Jadue que complica al Gobierno

En un nuevo capítulo de ‘El Análisis Político‘, Rodrigo Bravo se refirió a la formalización contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, acusado de diversos delitos de corrupción en el marco del caso Farmacias Populares, y la ‘incomodidad’ que generó en La Moneda. En esta oportunidad también nos acompañó Camilo Feres, director de Estudios Sociales y Políticos de Azerta y uno de los conductores de nuestro programa ‘Monos en Infinita’.

Una de las cosas que le llamó la atención de la llegada del alcalde Jadue al Centro de Justicia de Santiago es que, si bien uno podría entender la presencia del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, resultó ser bastante caótica con las manifestaciones de los adherentes que obligaron a cerrar una estación de Metro. Al respecto, Bravo señaló que el hecho de que Carmona estuviera ahí “complica por supuesto a La Moneda, porque el Partido Comunista no es cualquier partido”.

Por su parte, Camilo Feres analizó la actitud del jefe comunal, quien acusó un montaje por parte de los medios y la Fiscalía, abordándola desde la literatura. Por un lado, en base a Freud, “no es nada nuevo que los personajes políticos y, sobre todo aquellos que han amanecido un día pensando que pueden ser presidentes de la República, tienen trazos de megalomanía, cuando no brochazos, por lo tanto, entienden que todo es contra ellos”. Asimismo, se puede ver desde una perspectiva política, en concreto, Jadue utiliza la “politización de los aspectos judiciales”, lo que le permite “aspirar a una porción de personas que le crean y que esto no pase por lo que dicen los tribunales, sino por una retórica adversarial”.

Respecto de qué le ‘incomodaría’ más al Gobierno, que Daniel Jadue quede con una medida cautelar o en libertad, Bravo consideró que en caso de que se decrete medida cautelar, no le quedaría otra al Gobierno que respaldar los dichos del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sobre que “la justicia no es para transformar a las fuerzas políticas en barras, que cuando se imputa, se formaliza a alguien de nuestro sector, entonces se le defiende. Y cuando se formaliza o imputa a alguien del sector contrario, entonces se busca que se le den las penas más graves. La justicia no es para barras”. En ese sentido, Rodrigo Bravo destacó que “lo que determine la justicia va a tener que ser lo que defienda el Gobierno, en la lógica de la independencia del Ministerio Público y el respaldo a todos los fiscales”.