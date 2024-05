El Análisis Político: Sigue la discusión sobre la condonación del CAE

En un nuevo capítulo de ‘El Análisis Político‘, Rodrigo Bravo abordó la discusión instaurada en torno a si se debe condonar o no el CAE, el enredo que significó para el Gobierno y los resultados de la encuesta Cadem.

Frente a “creo que el Gobierno y el oficialismo lo que va a intentar hacer desde hoy es poner claridad sobre la mesa que el tema es la universalidad y esa es la gran discusión”. En ese sentido, aclaró que “a universalidad me refiero a que todos que aquellos son deudores del CAE, estén o no al día, será su deuda condonada y es eso lo que no va a ocurrir en ningún caso”.

Siguiendo con lo anterior, tomó en cuenta los resultados de la encuesta Cadem, entre ellos, que sólo un 25% de los encuestados considera como prioridad la condonación de esta deuda. Al respecto, Bravo expresó que “si bien es mucha la gente que sufre con pagar esta deuda y que considera que es injusta (…) hay otros tantos que también consideran que fue la oportunidad de sacar una carrera de educación superior. Es bien decidor lo que dice la Cadem, que ante varias alternativas que se le plantean a los chilenos de cómo se podría financiar esta deuda, hay un rechazo transversal a cada una de ellas”.

Asimismo, Bravo adelantó que durante la jornada de este lunes 27 de mayo, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se reunirá con la directiva del Partido por la Democracia y con Sergio Bitar, quien fue ministro de la misma cartera en el Gobierno de Ricardo Lagos y que, a juicio de algunos, uno de los padres de este mecanismo.