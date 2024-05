El Análisis Político: El anuncio sobre el CAE que terminó enredando al Gobierno

En un nuevo capítulo de ‘El Análisis Político‘, Rodrigo Bravo abordó la disputa municipal en Viña del Mar y el debate en torno a la condonación del CAE. En esta oportunidad también nos acompañó Camilo Feres, director de Estudios Sociales y Políticos de Azerta y uno de los conductores de nuestro programa ‘Monos en Infinita’.

En cuanto a la disputa municipal de la derecha en Viña del Mar, Bravo indicó que “primero, Iván Poduje dice que no se va a postular, luego anuncia su candidatura independiente y hoy detona un conflicto nuevamente entre todos los sectores de Chile Vamos. Hoy día hay un candidato ahí, instalado haciendo campaña, que es Carlos Williams, de Renovación Nacional, y el Partido Republicano también tiene su carta”. En ese contexto, la UDI está pidiendo encuestas para poder medir cuál es la figura más competente para competirle a Macarena Ripamonti.

Por su parte, Camilo Feres expresó que “en el caso de la derecha, hace rato, están con un disturbio en la fuerza y ese disturbio se llama la posibilidad de ganar la siguiente elección, eso está haciendo que internamente este inicio del ciclo electoral se esté jugando con la mirada puesta allá. Por lo tanto, los incentivos para cada una de las distintas tribus que componen la derecha es a jugar gallitos que en realidad no debiesen producirse en esta elección”.

CAE

Pasando a otro tema, consultados por el debate en torno al eventual proyecto de condonación del CAE, Rodrigo Bravo consideró que ha complicado “de sobremanera” al Gobierno tener que salir a explicar algo que todavía no se ha presentando. Asimismo, planteó que “el tema es hoy día lo que tiene enredado a La Moneda y creo que no se va despejar ni siquiera con la Cuenta Pública, porque ahí no vamos a tener detalles sino que de aquí a septiembre, y con el fantasma de que solo lo que se anuncie puede enredar y decepcionar, más que generar una adhesión electoral si es que es lo que finalmente se buscaba”.

Al respecto, Feres opinó que “el CAE terminó convirtiendo esta Cuenta Pública en un gallito (…) la verdad es que el que sacó el tema inicialmente fue el propio Mario Marcel, ratificando que en el mes de septiembre iban a honrar la palabra que tomaron con el Congreso en la anterior discusión presupuestaria, donde el Gobierno se comprometió a resolver el problema del financiamiento de la educación superior, que en ninguna parte dice condonar el CAE”.