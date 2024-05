El Análisis Político: Presión en La Moneda por condonación del CAE

En un nuevo capítulo de ‘El Análisis Político‘, Rodrigo Bravo se refirió a la presión que se le ha puesto al Gobierno, en particular al presidente Gabriel Boric, por el proyecto de condonación del CAE, y las posturas del mundo político.

A propósito de la entrevista con la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanonic, en nuestro programa ‘Ahora es Cuando’, en la que aseguró que no es posible una condonación total y criticó a la oposición por poner condiciones al fast track económico, Bravo señaló que “tanto en el fondo como en la forma, la acusación de obstruccionismo de la oposición creo que van a marcar bien fuerte estos días, si nos quedamos solo con el CAE, quizás desde la centroizquierda ha sido ella la más tajante y con mayor argumentación evidente y clara de que esto no se va a tratar como lo está intentando plantear un sector en particular del Frente Amplio de una condonación total”.

Siguiendo con lo anterior, expresó que “creo que el ministro Marcel ha sido bien claro, esto no se trata de una condonación, el Gobierno no lo ha planteado así, sino que esto es un nuevo sistema de financiamiento y con la posibilidad de evaluar a aquellas personas que efectivamente tengan una deuda mayor y que no tengan las condiciones hoy día para pagar, pero se pone también sobre la mesa esta inquietante realidad de quienes, hoy molestos, puedan ver un beneficio para quienes no han cumplido con la norma”.

Por último, confesó que “me cuesta creer que desde La Moneda tenga esta intención electoral o se haya hecho con un cálculo político más que con el intento de cumplir con una promesa emblemática, pero que con el grado de realidad de lo que está viviendo el país se ha puesto más difícil ejecutarla en los primeros dos años de Gobierno, ya no se pudo y difícilmente esto va a ser una política pública que se ejecute de acá al fin del Gobierno del presidente Gabriel Boric”.