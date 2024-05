El Análisis Político: General Yáñez y el 97° aniversario de Carabineros

Cerca del mediodía de este martes 14 de mayo, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, dio inicio a la ceremonia de conmemoración por los 97 años de la institución, la cual estaba programada originalmente para el 27 de abril, pero que fue postergada a raíz del crimen de los tres carabineros en Cañete. El acto comenzó con un homenaje a los uniformados y, posteriormente, el presidente Gabriel Boric dio un discurso reiterando su respaldo a la policía y haciendo un llamado a la unidad en materia de seguridad.

En un nuevo capítulo de ‘El Análisis Político‘, Rodrigo Bravo se refirió al rol que ha tenido el general Yáñez durante su periodo al mando de la institución, las crisis que ha enfrentado y la reconstrucción de la imagen de Carabineros.

A propósito de la entrevista de Ricardo Yáñez con Meganoticias, Bravo destacó que “él defiende desde principio a fin cómo Carabineros actuó en el momento que se vivía y con las condiciones que tenía”. En ese contexto, apuntó a que “uno se tiende a olvidar que luego del estallido se empiezan a generar protocolos, capacitación en materia de derechos humanos, se modifica el uso de armamento, es decir, se enfrentó de una manera en la cual la policía uniformada no estaba preparada”.

Siguiendo con lo anterior, “por supuesto que hay un análisis posterior al actuar de Carabineros y la justicia ha investigado varios casos, pero ayer el general Yáñez le habló a sus tropas de una manera bien potente (…) él dice si no hubiese sido por el actuar de Carabineros no habrían habido dos procesos constitucionales, no habría habido un cambio de mando como lo hubo y no habría habido estabilidad democrática que Chile tiene hasta el día de hoy, y eso de alguna manera lo considera parte del porqué Carabineros ha crecido en su evaluación”.

Por último, respecto de la propuesta entregada por la institución al Gobierno, de entregarle un bono trimestral a los uniformados, tomando en cuenta el tipo de trabajo que realizan día a día, Bravo expresó que esto “podría catalogarse como un premio a la asistencia” y que, conversando con ciertas figuras políticas, resultaría algo contraproducente. Sin embargo, indicó que desde el Gobierno están dispuestos a evaluar una mejora en su remuneración desde otra postura.