El Análisis Político: El presidente Boric no logró convencer al empresariado en Enade

“Ha pasado de todo”, señaló el editor político de Meganoticias, Rodrigo Bravo, en su edición especial de ‘El Análisis Político’ desde Enade 2024. Esto en referencia al discurso del presidente Gabriel Boric frente al gran empresariado, el cual dejó algunos sentimientos encontrados.

Bravo enfatiza que los días previos a Enade fueron marcados por una serie de enfrentamientos entre La Moneda y el sector privado a través de la prensa, y que eso marcó el tono de la intervención del presidente:

“Se vivió muy tensa la antesala, y eso se sintió en el arranque del discurso del presidente Gabriel Boric. Intentó entrar con una ‘talla’ futbolera y no le funcionó… Se vio bastante nervioso. Llamó mucho la atención su mano en el bolsillo durante gran parte del discurso. No porque fuese una falta de respeto, sino que porque dio señal de incomodidad”.

Por supuesto, el punto que más comentarios generó de toda la alocución del mandatario fue su compromiso con reformar el sistema político de Chile durante su gobierno, para algunos una de las pocas medidas concretas anunciadas en el discurso:

“La noticia del discurso pasa a ser el anuncio y compromiso de la real intención de su gobierno de aprobar una reforma al sistema político. Va muy en contradicción a lo que dijo el presidente hace algunos días, cuando condicionó el avance de esto a la aprobación de la reforma previsional”.

Para Bravo, esto es un intento de La Moneda por recuperar la agenda, aunque va a necesitar del apoyo parlamentario si quiere que progrese:

“Una señal del gobierno de intentar ordenar el Congreso, porque ahí se ha trabado todo su programa de gobierno. También es una señal de querer hacer algo para el futuro… Eso sí, esto no puede llegar al Congreso sin un acuerdo previo”.

Al editor político de Meganoticias le quedó un sabor amargo con los múltiples emplazamientos de Boric a la prensa durante su intervención, dejando en claro que la relación entre La Moneda y el periodismo sigue siendo poco fluida.

“Es parte de su sello, lamentable desde el mundo periodístico. La relación de La Moneda con la prensa, bajo el gobierno del presidente Boric, no ha fluido nunca… En el discurso de Enade hizo referencia dos o tres veces a la prensa, incluyendo cuando dijo que envidiaba la cobertura que los medios le dan al empresariado. Ahí el gobierno tiene que hacer un mea culpa de que no ha tenido control de la agenda en muchos momentos”.

Según lo que pudo conversar en directo desde Enade, el sector privado no quedó con muchas resoluciones tras las palabras del presidente:

“El empresariado quedó con la impresión de que el discurso tuvo muchas buenas intenciones, pero no apuntó a la proyección económica o medidas concretas… No hay más allá de frases rimbombantes, salvo por el tema del sistema político… Hay cosas que afectan directamente al empresariado, como las 40 años, y no hubo ninguna alusión a eso, pese a que fue un tema que tensionó las cosas en los últimos días”.