El Análisis Político: ¿Sale Peñaloza, entra Cubillos?

En un nuevo capítulo de ‘El Análisis Político‘, Rodrigo Bravo abordó la decisión de la jefa comunal de Las Condes, Daniela Peñaloza, de bajar su candidatura a la reelección como alcaldesa del sector; la figura de Marcela Cubillos y las declaraciones de Daniel Jadue contra el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en el marco de su formalización por el caso de Farmacias Populares.

Sobre la decisión de la alcaldesa Peñaloza de no ir a la reelección en Las Condes, Bravo destacó que “la puesta en escena ayer es tan decidora porque Daniela Peñaloza, uno podría leer que con las declaraciones que dio en las últimas semanas fue al menos errática porque pasamos de no soy un títere de nadie, a mí nadie me va a bajar, a he decidido por la unidad del sector que mi nombre no sea impedimento para lograr conquistar Las Condes, por supuesto que ahí hay un cambio absoluto en cómo enfrentar la posibilidad de ir o no a la reelección”.

Frente a esta situación, la figura de Marcela Cubillos, quien ya había manifestado su intención de postularse al cargo, cobra mayor fuerza. Al respecto, Bravo explicó que “salvo un sector de la UDI, a la mayoría le hizo mucho sentido. No solo porque ella es una figura lo suficientemente relevante, conocida, con conocimiento y capacidades probadas, algunos la pueden cuestionar, fue parlamentaria, ministra y tiene un arrastre electoral que a pocos le hacen duda que Marcela Cubillos va a arrasar en Las Condes”.

Por otro lado, “la UDI se empieza a complicar porque darle el triunfo o entregarle en bandeja rápidamente a Marcela Cubillos puede generar, y aquí está el principal fantasma que ven los líderes de la UDI, que quienes son afines a ella consideren que tienen el genuino derecho de volver a quedarse con el partido de calle Suecia. Esto porque a fines de año, después de la elección municipal, hay elecciones internas en la UDI”.

Caso Jadue

Respecto de los dichos del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en contra del Consejo de Defensa del Estado (CDE), sobre que existe una “operación política” y que su presidente es “frenteamplista”, Bravo señaló que “la bomba la instala Daniel Jadue en la configuración de las alianzas políticas ad portas de una elección municipal, no solo alianzas de gobierno, sino que hace una diferencia entre el PC y lo empuja a blindarlo”.

Por último, por su parte, Bravo hubiera esperado que “al menos los ministros más políticos no solo llamaran a la humildad de Daniel Jadue, como lo hizo la ministra Tohá, sino que respetaran la autonomía del CDE y respaldaran a un consejo y a un presidente que es nombrado por el propio presidente Gabriel Boric”.