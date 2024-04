El Análisis Político: La formalización de Jadue salpica al PC

En un nuevo capítulo de ‘El Análisis Político‘, Rodrigo Bravo abordó la solicitud de la Fiscalía para formalizar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por los delitos de cohecho, fraude al Fisco, estafa, delito concursal y administración desleal, y el impacto en la imagen del Partido Comunista.

Al respecto, Bravo señaló que “como si estuviera escrito el guion, en el momento en que uno se entera de lo que está ocurriendo, no solo estamos ad portas de una elección municipal, que ha sido uno de los argumentos que ha ocupado el propio Jadue y su abogado para de alguna manera poner en tela de juicio la decisión de la Fiscalía de formalizar ahora”. Asimismo, este hecho salpica al Partido Comunista y a quien presenten como candidato a alcalde en la comuna de Recoleta.

Siguiendo con lo anterior, lo que ocurre es que “se genera esta incertidumbre” previo a las municipales de octubre, y “el tema a tratar antes de esto era si se mantiene y se sostiene el que tiene y mantiene, parece un trabalenguas, pero la vieja primicia electoral que el que hoy día ostenta el cargo es quien tiene el cupo para continuar en esa disputa, pero en el caso cuando un alcalde, en particular ahora Recoleta y Daniel Jadue, deja su periodo, a mí juicio el mantiene y sostiene no corre porque se abre un escenario diferente”. Por lo tanto, “lo de Recoleta es tan decidor, también para la centroderecha, que si bien la centroizquierda hoy día pareciera no tener claro candidato, en una comuna lo suficientemente relevante y rimbombante en términos mediáticos y políticos, en la centroderecha lo que vimos ayer es hasta un poco patético”. Esto ya que han salido diversas figuras políticas del sector mostrando su intención de querer quedarse con ese cupo sin una coordinación detrás.

Por último, Bravo destacó que “el PC con la relevancia que tiene al interior del Gobierno, por supuesto es un entuerto que La Moneda, y que lamentablemente estamos acostumbrados, no sepa resolver bien y que se terminen exponiendo distintas visiones de un punto en común”.