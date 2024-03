El Análisis Político: ¿El adiós del Partido Comunista a la presidencia de la Cámara?

En un nuevo capítulo de ‘El Análisis Político‘, Rodrigo Bravo abordó el panorama para el Partido Comunista en la presidencia de la Cámara Baja tras los polémicos dichos del senador Daniel Núñez (PC), quien llamó al Gobierno a convocar una presión ciudadana para sacar adelante las reformas claves.

A partir de la entrevista que tuvo el presidente del PC, Lautaro Carmona, en ‘Ahora es Cuando‘, donde afirmó que todavía no habían sido informados de que no tendrían asegurada la presidencia de la Cámara Baja, Bravo opinó que “o efectivamente no están notificados o se quieren hacer los sordos y sostener la idea original. El PC no ha retrocedido ni un milímetro en su intención de quedarse con la testera, quizás donde está la duda es si va a insistir con Karol Cariola o va a buscar una alternativa, pero eso no tiene que ver con lo que el PC cree que le corresponde, tiene que ver con una disputa interna que hay al interior”. Por otro lado, declaró que “hoy día yo podría dar certeza, no que la derecha se va a quedar con la presidencia de la Cámara, pero que el Partido Comunista no va a tener la presidencia (…) quizás el PDG”.

Desde su punto de vista, Bravo cree que el PC debería tener “un poco de autocrítica”, ya que en varias situaciones han hecho tambalear a la mayoría y han generado ambientes de tensión, ocasionando cierta distancia entre las “dos almas” del Gobierno, esto es, el Socialismo Democrático y el antes Apruebo Dignidad, hoy Frente Amplio. En este punto aclaró que si bien no está muy claro cuántas “almas” o “caminos” existen actualmente, ni por cuál se decanta el Gobierno, “tuvieron una respuesta inmediata del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, nosotros acá vinimos a gobernar no a convocar manifestaciones sociales y ese el camino que La Moneda va a tomar (…) el PC sabe que con este tipo de cosas tiene un impacto político y mediático, y tiene un impacto precisamente cuando el oficialismo tiene que decidir si lo va a respaldar o no en la presidencia de la Cámara de Diputados”.

Por último, Bravo destacó que “yo veo bastante difícil porque en política quien no actúa con pragmatismo muchas veces es derrotado y el Gobierno no está en condiciones de volver a ser derrotado, porque en el Senado no estaba en las posibilidades la derrota tal cual como fue”.