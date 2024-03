El Análisis Político: La jugada política de la ministra Vallejo

En un nuevo capítulo de “El Análisis Político“, Rodrigo Bravo abordó las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien señaló, posterior a la formalización del exdirector de la PDI, que había una posible red de corrupción de cuello y corbata, que también implicaba a líderes de la oposición. En suma a ello, en esta edición también participó el director de Estudios Sociales y Políticos de Azerta, Camilo Feres, a propósito del debut de “Monos en Infinita” este miércoles 21 de marzo a partir de las 20:00 horas.

Al analizar los dichos de la ministra Vallejo, los cuales causaron gran polémica y diversas reacciones, Bravo destacó que aquí “hay intención política de todas maneras” . En sentido, “el conflicto se trasladó a la política lamentablemente (…) pero ya es un tema por sí la ministra, el fiscal nacional, la oposición, Chile Vamos”.

Por su parte, Camilo Feres quiso profundizar en el impacto del Caso Audios y el involucramiento del abogado Luis Hermosilla, destacando que “se va a ir expandiendo (…) si es que estamos frente a esta cantidad de conversaciones que están ahí presentes probablemente también lo que vamos a ir viendo es cómo estas conversaciones se tejen”. De esta manera, “muchos de los que hoy día están ensayando desaparecerse del mapa o los que están acusando furiosamente unos a otros también van a aparecer de frente o de perfil en estas conversaciones”.

Por último, sobre si fue una buena o mala estrategia la de la vocera de Gobierno, Bravo indicó que “en el entorno de la ministra están seguros que fue una buena jugada política para torear a la oposición”. Por otro lado, Feres destacó que “la ministra Vallejo es parte de una de las coaliciones del Gobierno y en particular la que menos funciona, por lo tanto, uno solo de los partidos que hasta ahora ha estado viendo cómo el resto cobra protagonismo y puede ser que esté tremendamente confiada no en que esto no salpique a ninguna parte del Gobierno sino a su parte del Gobierno”.