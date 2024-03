El Análisis Político: Los dichos de la ministra Vallejo ponen en aprietos al gobierno

En un nuevo capítulo de El Análisis , Rodrigo Bravo se refirió a los dichos de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, tras la formalización del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz. En un punto de prensa, la secretaria de Estado afirmó que el caso sugiere una ‘red de corrupción de cuello y corbata’ que podría abarcar a autoridades del gobierno de Sebastián Piñera.

Al revisar la contingencia, Bravo estableció que “estamos ahora en una disputa entre el Ejecutivo y la Fiscalía Nacional por un, a mí juicio, gran error de la ministra vocera de Gobierno… no deja mucho espacio a dudas”. A raíz de sus palabras, el fiscal nacional, Ángel Valencia, emplazó a la ministra para que entregara la información y antecedentes que dan cuenta de ello.

Siguiendo con lo anterior, Bravo expresó que “los poderes del Estado y las instituciones no solo hay que cuidarlas sino que también hay que respetar el rol de cada una, y en un momento en el cual tenemos a dos policías cuestionadas, para qué hablar del Parlamento, para qué hablar de la institución presidencial si el Ministerio Público está haciendo la pega, por qué no dejar que las cosas sigan su curso y no entrometerse en una investigación” .

Por último, tomando en cuenta el llamado del presidente Gabriel Boric de cuidar las instituciones, Bravo opinó que “cuando habla la ministra de Gobierno, para que la gente se haga una idea, desde los Panamericanos que no se hacía una vocería a las siete de la tarde, no es parte habitual, partió con un objetivo de cuestionar lo que había ocurrido pocos minutos antes, pero esta frase seguramente estaba bastante preparada”. En ese sentido, “si la justicia determina en algunos días que efectivamente había un red instalada por Luis Hermosilla al interior de la administración de Sebastián Piñera, no quiere decir que lo que nosotros estamos diciendo ahora es un error, porque uno tiene que ser lo suficientemente prudente para hablar con antecedentes que están sobre la mesa y eso cuesta entender que le genere un conflicto al Gobierno”. Por tanto, más que un error comunicacional, es un error político.