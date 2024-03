El Análisis Político: Los efectos del caso Muñoz y Yáñez que complican al Gobierno

En un nuevo capítulo del análisis político, Rodrigo Bravo abordó el caso del director de la PDI, Sergio Muñoz; la futura formalización de Ricardo Yáñez, general director de Carabineros y la presidencia del Senado.

Respecto del caso Muñoz, Bravo indicó que vamos a conocer los antecedentes por la audiencia de formalización de hoy, martes 19 de marzo, si escalan presiones de distinto tipo y quién será el sucesor de la cabeza de la PDI. Esto último, “es una decisión que tiene que tomar La Moneda más temprano que tarde y no sé si eso está bien resuelto”.

Siguiendo con lo anterior, Bravo destacó la “harta y ardua tarea para el subsecretario del Interior que ha sido más bien el que ha llevado la relación con las policías, más allá que por orden de mando es la ministra, ha sido Manuel Monsalve quien ha tenido el trabajo del diálogo y coordinación constante con ambas”.

Sobre el impacto de la formalización del general Yáñez, Bravo señaló que “me parece que hay una complejidad en la medida que los hechos delictuales o la crisis de seguridad vaya repitiendo hitos complicados de enfrentar, más allá de la causa particular de Yáñez que va a ser formalizado el 7 de mayo, que en ningún caso se minimiza, pero es muy distinta la figura de Muñoz y Yáñez (…) La Moneda tiene un ruido interno que viene de los sectores del Partido Comunista en particular, más que el Frente Amplio incluso, que piden la salida ya”. En ese sentido, “más allá de este gesto, estrategia o error del ministro de Justicia, Yáñez tiene fecha de término y ahí el gran desafío del Gobierno, en una institución descabezada no hace tantos años, es cómo poner alguien del alto mando de Carabineros a cargo de la institución que no termine por ser un nuevo conflicto”.

Presidencia del Senado

Pasando a lo que ocurre en el Senado, en donde hoy se debe elegir a nuevo presidente, Bravo destacó que “la llave la tiene Ximena Rincón para destrabar las presidencias del Senado y netamente porque hace mucho tiempo en Chile que los acuerdos tienen múltiples lecturas y que no se respetan al pie de la letra, y en particular el del Senado está entrampado por la participación de Ximena Rincón en la Comisión de Hacienda, cupo que según el acuerdo original le correspondía, pero un acuerdo que fue firmado en nombre de la Democracia Cristiana, no Demócratas. Si eso no cuaja se podría quebrar el pacto general que hay entre UDI, Evópoli y todo el oficialismo para la continuidad en la presidencia del Senado.