El Análisis Político: Un presidente desconectado con la ciudadanía y una oposición burda

En un nuevo capítulo del análisis político, Rodrigo Bravo abordó la primera intervención del presidente Gabriel Boric sobre uno de los temas que estuvo marcando la agenda, esto es, la desaparición del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda.

Desde su punto de vista, el caso de Ojeda, quien se encontraba desaparecido desde el miércoles 21 de febrero y cuyo cuerpo fue encontrado en Maipú el viernes 1 de marzo, “tuvo aprovechamiento político de todos los sectores, pero que si fuera delincuencia pura, es de la magnitud más impactante que hemos vivido en el último tiempo”.

Respecto de la declaración hecha por el presidente Boric, por medio de X, en donde señaló que “el anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras. Yo, al menos, no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno”, Bravo expresó que “me parece de una desconexión brutal del mandatario con la ciudadanía”.

Siguiendo con lo anterior, si bien al jefe de Estado le tocó la mayor parte de esta crisis durante sus vacaciones, “que sea esta la primera intervención de él, me parece hasta preocupante porque uno puede entender qué es lo que ocurre con el Partido Comunista, pero después de todo lo que ha pasado en los últimos años en Chile, no dimensionar que el hecho delictual que se vivió en torno al caso de Ronald Ojeda, independiente de toda la connotación política que pueda tener, es de los hechos más brutales que hemos visto, es no sintonizar con cualquier chileno”. En ese sentido, lo que Bravo hubiera esperado era que el Presidente entendiera que hay un fallecido y que podría haber mandado condolencias a los familiares.

Por otro lado, cree que “el aprovechamiento político de sectores de la oposición ha sido tan burdo que hace caer en la ridiculez”.