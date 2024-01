El análisis político: El gobierno contra la pared ante formalización de Yañez

La Fiscalía Regional Centro Norte formalizará, el próximo 7 de mayo, al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por sus eventuales responsabilidades de mando durante el estallido social de octubre del 2019. El timonel de la institución policial, quien ejercía como director Nacional de Orden y Seguridad, es imputado por omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en algunos casos durante las manifestaciones y hechos de violencia ocurridos durante ese año.

En una nueva edición del podcast del ‘Análisis político’, Rodrigo Bravo, nos entregó más detalles sobre esta formalización que enfrenta el timonel de la institución policial.

Por esta situación, el editor político de Megamedia informó que “el presidente Boric le dijo a Yáñez que mientras no avanzara el tema, no se iban a tomar decisiones sobre su cargo (…) el diputado Raúl Soto señaló que el gobierno debe ser lo más prescíndete porque este es un conflicto que no le compete”. Tras esto, sostuvo que “fue muy difícil para La Moneda confirmar la formalización e informar de esto”.