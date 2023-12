El análisis político: Los nuevos detalles del Caso Convenios

La oposición le dio un ultimátum al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, t ras conocerse nuevos detalles sobre el Caso Convenios. “La bancada de Diputados del Partido Republicano exige hoy, no mañana, no pasado mañana, sino hoy. la renuncia del Ministro de Vivienda Carlos Montes. Las declaraciones de la exsubsecretaria Rojas son demoledoras y demuestran que el Ministro Montes sabía todo y no hizo nada. Lleva meses mintiendo en la opinión pública y encubriendo la verdad. El Ministro Montes está inhabilitado para seguir en el cargo”, expresaron.