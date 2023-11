El análisis político: La situación migratoria se toma la agenda política

En una nueva edición del podcast del ‘Análisis político’, Rodrigo Bravo, editor de política de Megamedia, se refirió a la situación migratoria en Chile, que sigue tomándose la agenda luego de los últimos hechos delictuales registrados.

Para el editor político de Megamedia, “me pareció particular escuchar un tono distinto por parte del presidente de la República, Gabriel Boric, con un tono bien agresivo contra la oposición. También la vocera de gobierno, que criticó a las ex autoridades de gobierno del Presidente Sebastián Piñera, por no asistir a las reuniones en La Moneda. El tono también de la ministra del Interior es un signo. El gobierno tomó una posición de confrontación contra la derecha, en una agenda que necesita la derecha”.

“El gobierno sabe que esta es una agenda que la centroderecha puede apropiarse de manera muy fácil. En lo comunicacional es demasiado importante que hayan medidas efectivas o efectistas para poder tomar la agenda. Los mensajes son muy importantes”, afirmó Bravo.