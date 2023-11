El Análisis Político: El Mercurio vs. Cariola, un nuevo quiebre entre la prensa y la política

La diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, acusó a través de sus redes sociales que El Mercurio alteró sus palabras en una entrevista donde abordó su postura frente al plebiscito constitucional de diciembre. En dicha conversación se destacó la frase donde aseguró que “el camino de la Convención era el correcto“. Sin embargo, mediante su cuenta de X, la parlamentaria afirmó que “el medio de comunicación alteró maliciosamente mis palabras para intencionar una postura que se aleja de lo que expresé“.

En una nueva edición del podcast del ‘Análisis político’, Rodrigo Bravo, nos trajo actualizada esta nueva disputa entre los partidos políticos y los medios de comunicación.

Para el editor político de Megamedia, las palabras de la parlamentaria “no hacían mucho ruido en un principio, pero cuando evidencia que lo que había dicho era distinto, se generó la problemática porque se le agregaron palabras que no mencionó. Este tipo de episodios tensiona la relación de los medios y en particular de la centroizquierda”.

Tras esto, aseguró que esto “debe asumirse como un error por parte de la prensa. Uno confía en la redacción de su reportero, pero aquí no se sabe a quién traspasarle la responsabilidad, ya que el medio emite sus disculpas, pero no explica lo que sucedió”.

Para culminar, Bravo puntualizó en que esto sucede “justo cuando la situación está tensionada y me preocupa que esto genere una mayor tensión de los partidos con la prensa, puesto que la relación no ha estado fluida. Esperemos que esto no genere un problema mayor y se quede aquí”.