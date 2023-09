El análisis político: ¿Republicanos dará el espacio para buscar acuerdos?

En una nueva edición del podcast del ‘Análisis político’, Rodrigo Bravo, se refirió al actual panorama en el que se encuentra el Consejo Constitucional.

En ese sentido, se refirió a la actitud que ha adoptado el Partido Republicano al interior del Consejo, afirmando que: “Como se han dado las cosas, y no necesariamente reaccionando a lo que dijo Evelyn Matthei, el partido representado por José Antonio Kast, ha tomado la posibilidad, o más bien, la necesidad de intentar un acuerdo que vaya más allá de sus votos. Ellos ya marcaron ciertos puntos ideológicos, además de marcar su visión, pero ahora viene un esfuerzo mayor para intentar allanar el camino y encontrar ciertos puntos”.

Sebastián Piñera reitera en la idea de un Golpe de Estado en su contra

En conversación con ABC, el expresidente de la República, Sebastián Piñera, explicó lo que quiso decir cuando planteó en una ventrevista hace algunos día de que el ‘estallido social’ de 2019 en Chile fue “un golpe de Estado no tradicional”.

El mandatario afirmó que a partir del estallido social de 2019 ocurrieron dos cosas: “Una fuerte demanda ciudadana, legítima, que buscaba mayor profundidad y rapidez en las políticas públicas” pero, a juicios de Piñera “también hubo una ola de violencia despiadada, con una consigna que era quemarlo todo. Grandes sectores de la izquierda, lejos de condenar la violencia, ampararon y defendieron esa violencia. Hubo un intento de derrocar un gobierno democráticamente elegido”, dijo Piñera.

Sobre esto, Bravo afirmó que: “Sumando lo de Piñera de la semana pasada con lo que dijo en España hoy, significa que Piñera no quiere que se olvide lo que ocurrió en 2019. Muchos hacen una reflexión de que aún no nos damos cuenta de lo que ocurrió en octubre de 2019 y que por el momento no se han podido sacar algunas conclusiones. Piñera pone sobre la mesa estos argumentos en línea de ese espíritu”.