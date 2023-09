El análisis político: ¿Dónde están las claves del proceso constitucional?

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, criticó duramente el trabajo del Consejo Constitucional, sosteniendo en entrevista con CNN que “esta Constitución que están escribiendo ahora los consejeros, no se va a aprobar, no tiene ninguna probabilidad de aprobarse. La única forma en que se pueda aprobar una nueva Constitución es una que ofrezca estabilidad, es decir, que haya un consenso, y ese consenso lo genera el texto de los expertos, pero no lo genera lo que se está votando hoy día en el Consejo”.

En una nueva edición del podcast del ‘Análisis político’, Rodrigo Bravo, se refirió al actual panorama en el que se encuentra el Consejo Constitucional, ya que tomó bastante fuerza y los distintos actores político salieron al paso para tomar posición sobre lo que está aconteciendo en el órgano constituyente.

Para el editor político de Megamedia, “Evelyn Matthei movió la aguja y condujo a que los presidentes de partidos tomaran responsabilidad con el proceso constitucional y ahí está el gran punto de la frase de la alcaldesa de Providencia. Me cuesta entender si Republicanos está dispuesto a mover la aguja en cosas que son bien fundamentales (…) me queda una sensación de que algunos sectores de Republicanos, están esperando que la izquierda explicite su voto a rechazo y que esa sea la estrategia para jugársela por el apruebo”.