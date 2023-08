El análisis político: ¿Qué ocurrirá en la votación de las enmiendas?

El trabajo del Consejo Constitucional sigue avanzando y pese a no tener la atención mediática, en comparación con el proceso anterior, la controversia entre las bancadas no ha dado tregua. Este lunes 28 de agosto comienza la votación de las enmiendas presentadas por las diferentes bancadas, en total son más de 1.000 las propuestas presentadas por los distintos bloques, en una votación que se presume muy difícil debido a la falta de acuerdos, y en particular para las posiciones de centroizquierda, las cuales se encuentran en minoría. Pese a tener mayoría en los escaños, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, no descartó llamar a votar “en contra” de la nueva Constitución, si es que no se aprueban las enmiendas que se impulsan desde su sector.

En una nueva edición del podcast del Análisis Político, Rodrigo Bravo, abordó esta votación que marcará el trabajo realizado por los consejeros constitucionales.

Para el editor político de Megamedia, “esta jornada es clave, aunque lo que se vivirá hoy es una ilusión, porque vamos a ver las primeras votaciones de cosas que no tienen mayor discusión, donde incluso nos encontraremos con varias unanimidades. Aquí se empieza a ver cómo se le echa el carbón a la máquina para que comience a funcionar, pero ese mismo carbón va a tener más cuento durante el resto de la semana”.