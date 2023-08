El análisis político: ¿Cómo quedaría conformado el gobierno tras el cambio de gabinete?

El presidente Boric prepara su tercer cambio de gabinete con el objetivo de reimpulsar la gestión del gobierno, que está golpeado por los lío de platas que se desataron tras los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado. Pese a que Giorgio Jackson dejó La Moneda el pasado viernes, afirman desde el sector, que ese hito no frenó al presidente para que tenga la necesidad de dar una señal y hacer un cambio entre sus colaboradores.

En una nueva edición del podcast del ‘Análisis político’, Rodrigo Bravo, nos trajo más detalles sobre este cambio ministerial que se podría producir en el gobierno.

El editor político de Megamedia informó sobre este reajuste ministerial que “esta idea de humo matinal está bastante instalada y hay elementos que ayudan a profundizarlo. Según lo que alcanzamos a reportear, no ha habido nueva información de La Moneda sobre suspender las actividades que están en agenda, pero el sentido de este cambio es dar una señal política”.

“El ministro Ávila podría salir y que entre Nicolás Cataldo, me hace todo el sentido del mundo y es lo más concreto hasta esta hora, pero todos sabemos que esto puede cambiar. Efectivamente es una figura ministeriable, porque no sólo ha generado lazos políticos transversales desde la subdere, sino que también ha asumido vocerías de temas que uno podría creer que no tendría por qué tenerlo como protagonista”. sentenció el analista político.

