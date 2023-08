El Análisis Político, con Rodrigo Bravo El análisis político: El presidente Boric endurece el tono Luego de que el Partido Republicano anunciara una acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, el presidente Boric emplazó a la oposición a ser más transparentes y reconocer que buscan bloquear el trabajo del Gobierno. “Las acusaciones constitucionales son parte legítima de las atribuciones que tiene el Parlamento, pero las acusaciones constitucionales deben tener sustento jurídico y no ir inventándose sobre la marcha”. sostuvo el mandatario. En una nueva edición del podcast del ‘Análisis político’, Rodrigo Bravo, se refirió a esta acusación que le pone una nueva encrucijada al gobierno. Para el editor político de Megamedia, “aunque ayer el presidente volvió a utilizar matices en sus declaraciones, hoy creo que está permeando el tema judicial que envuelve a Giorgio Jackson y eso ya tiene una inquietud distinta en el Ejecutivo”. “Creo que el escenario es distinto, como ayer me dijo una figura de la centro derecha política, es increíble como una persona puede generar, en tan poco tiempo, tantos anticuerpos en el mundo político y eso creo que se sabe hace bastante rato (…) hoy creo que el presidente tiene una ventana para remover al ministro Jackson, por el desgaste político que esto genera y las conversaciones que se podrían truncar si es que no lo hace, hay motivos bastantes fuertes para que pueda tomar esta decisión”.

