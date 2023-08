El Análisis Político, con Rodrigo Bravo El Análisis Político: La estrategia de la derecha vs. Jackson Diputados Republicanos anunciaron que presentarán una acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por irregularidades en la mencionada cartera ligadas al caso Convenios. La decisión se da luego de darse a conocer la flexibilización del mecanismo de fiscalización y control para la asignación de recursos de manera directa, y que habría facilitado la entrega de dineros a fundaciones con menos experiencia. En una nueva edición del podcast del ‘Análisis político’, Rodrigo Bravo, nos entregó más detalles sobre esta acusación que le pone en una nueva encrucijada al gobierno. Para el editor político de Megamedia, “el modus operandi del Partido Republicano para presentar acusaciones constitucionales ha sido bien parejo durante el último tiempo, analizan con bastante tiempo los argumentos que se van a presentar”. De esa forma, agregó que “este libelo puede conseguir un resultado favorable en la Cámara de Diputados, aunque no estoy tan seguro de que esto ocurra en la sala del Senado, pese a que la UDI y RN se demoraron 38 segundos en apoyar esta causa”.

